Омск, , 12:54 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявлено 240 новых носителей коронавируса, за весь период — 21 832. Об этом сообщили 26 ноября в областном оперштабе.

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Доля свободных коек в общем количестве развернутого коечного фонда для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 увеличилась за сутки на 0,1% (до 18,2%).

Выздоровели ещё 120 человек. За весь период в регионе вылечились 14 575 пациентов. За прошедшие сутки в Омской области скончались еще восемь пациентов с коронавирусом. За весь период в регионе жертвами COVID-19 стали 607 человек.

Проведено 747 380 анализов на коронавирус.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 26 ноября, оперативный штаб Омской области известил о девяти жертвах коронавируса.

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