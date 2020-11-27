Южно-Сахалинск, , 06:51 — REGNUM На Сахалине восьмилетний школьник, который, находясь в гостях у одноклассника, изрезал его ножом, во всем признался.

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Как пишет Sakh.com со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мальчик использовал кухонный нож, который был в квартире. Известно, что ребята знакомы с детского сада, но не были близкими друзьями. Родители пострадавшего ребёнка не знали, что в их квартире в гостях кто-то будет.

После того как школьник изрезал ножом своего одноклассника, он выпрыгнул в окно квартиры, которая находилась на первом этаже. Родителям пострадавшего мальчика позвонили соседи, которые увидели истекающего кровью ребёнка.

Что же на самом деле произошло между детьми и что заставило восьмилетнего школьника порезать ножом своего одноклассника — выясняется.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине с утра 27 ноября из желающих стать донором крови для раненного ножом своим одноклассником восьмилетнего ребёнка образовалась очередь на станции переливания крови. Неравнодушных жителей островного региона принимали сразу две смены врачей. Пострадавший ребёнок находится в реанимации в состоянии искусственной комы.