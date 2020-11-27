Южно-Сахалинск, , 06:39 — REGNUM На Сахалине с утра 27 ноября из желающих стать донором крови для раненного ножом своим одноклассником восьмилетнего ребёнка образовалась очередь на станции переливания крови. Неравнодушных жителей островного региона принимали сразу две смены врачей.

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Как пишет Sakh.com, на станции переливания крови даже закончились пряники, которые дают всем донорам. Их пришлось докупать, чтобы отблагодарить всех, кто откликнулся на призыв сдать кровь для пострадавшего ребёнка. Сданной крови хватит и ему, и другим нуждающимся.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине врачи борются за жизнь восьмилетнего мальчика, на которого с ножом напал одноклассник во время игры на планшете и просмотра мультиков. Ребёнок находится в реанимации, ему срочно требовалась донорская кровь.