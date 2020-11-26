Южно-Сахалинск, , 08:27 — REGNUM На Сахалине врачи борются за жизнь восьмилетнего мальчика, на которого с ножом напал одноклассник. Ребёнок находится в реанимации, ему срочно требуется донорская кровь.

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Как пишет АСТВ, пострадавший мальчик находится в тяжелом состоянии. Врачи ввели его в искусственную кому. Остановить кровотечение пока не удаётся.

«Второкласснику очень нужна помощь земляков. Необходима кровь любой группы (предпочтительней — третьей положительной)», — пишет издание.

Сдать кровь можно на Сахалинской областной станции переливания крови.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Сахалинске восьмилетний мальчик тяжело ранил одноклассника в ходе ссоры во время просмотра мультиков и игры на планшете. Во время игры они поссорились, после чего гость нанёс ранения ножом в область грудной клетки «хозяину квартиры».