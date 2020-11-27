Владивосток, , 03:49 — REGNUM Ситуация с электроснабжением на острове Русский во Владивостоке — остаётся самой сложной. На острове нет абсолютно никаких сетей с низким напряжением. К тому же мародёры украли 3,5 км медного провода. Всё это затягивает сроки по восстановлению электроснабжения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Губернатор Олег Кожемяко приехал ночью 27 ноября на Русский.

«Мы существенным образом изменим ситуацию. Усилим группировку военных. Командование флота добавляет людей, до 100 человек будут работать. Перебрасываются лесники, чтобы организовать проходы непосредственно к опорам, тяжёлая техника. Этот комплекс работ, с учётом того, что бригады прибывают и из других регионов, даст возможность, закончить подключения, если темпу работ ничего не помешает», — сказал Кожемяко.

Штаб по ликвидации последствий ледяного циклона работает круглосуточно.

Губернатор заверил, что по завершению аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ будет выработан комплекс мер по повышению надежности энергосистем.

«Нужно менять подход. Да, потребуется инвестировать сюда средства, но это позволит повысить надежность всех энергосистем и гарантировать бесперебойное обеспечение населения электричеством», — сказал Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке продолжается отключение электроэнергии — теперь без света не только жители Чуркина и острова Русский, но и микрорайона Эгершельд. Наладить электроснабжение необходимо как можно быстрее, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.