Владивосток, , 03:37 — REGNUM Во Владивостоке продолжается отключение электроэнергии — теперь без света не только жители Чуркина и острова Русский, но и микрорайона Эгершельд. Наладить электроснабжение необходимо как можно быстрее, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Энергетики обещают полное восстановление в Приморье в течение ближайших 1,5 недель.

«На сегодняшний день все потребители к электроэнергии подключены, в том числе частный жилой фонд. По теплу — подключены 25 из 27 центральных тепловых пунктов. Обнаружен порыв, занимаемся устранением проблемы, есть жалобы примерно от 30 домов. Кроме этого, работаем по пригороду, Океанской, там у нас самое большое количество повреждений. В работе находится около 220 заявок», — уточнил директор МУПВ ВПЭС Михаил Никуленко.

Губернатор на вечернем совещании 26 ноября сказал, что жалобы по коммунальным услугам продолжают поступать.

«Отчёты даёте, что все подключено, а люди жалуются. Обращения у меня есть и с Эгершельда, и с Русского», — заявил Кожемяко.

Также остаётся сложной ситуация с Русским мостом — по очистке от наледи пилонов. Глава Приморья поручил завершить работы в максимально короткое время.

По словам специалистов, процесс затруднён холодной погодой и сильным ветром. Альпинисты работают на высоте более 120 метров.

«Удалось очистить на первом пилоне 1,5 ванта, ещё один очищаем. Самопроизвольного падения льда не было. На пилонах остается объём в 26 тысяч погонных метров. Мы задействовали 10 альпинистов на одном пилоне, четыре — на другом. Ждём ещё четырёх альпинистов из Хабаровска, которые готовы работать», — пояснил замдиректора ФКУ ДСД «Дальний Восток» Дмитрий Бабак.

Как сообщало ИА REGNUM, после доклада руководителя Минвостокразвития РФ Алексея Чекункова о ликвидации ЧС в Приморье, председатель правительства РФ Михаил Мишустин обратился к участникам заседания:

«Прошу всех членов правительства в случае возникновения чрезвычайной ситуации вылетать на место, подключаться к решению проблем и оперативно помогать людям».