Стокгольм, , 19:10 — REGNUM В Швеции число летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 67 человек. Данная информация была опубликована 26 ноября на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 6622 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 236 355 человек. За последние 24 часа был выявлен 5741 новый случай заражения.

По состоянию на 26 ноября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 208 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 3187 пациентов.

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