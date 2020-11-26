Казань, , 14:08 — REGNUM В Татарии за 10 месяцев текущего года зарегистрировано 4 957 пожаров, за аналогичный период 2019 года — 5 027. Такую статистику привел заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по РТ Максим Трущин.

Джон Кольер. Пожар (фрагмент)

Жертвами пожаров стали 124 человека, из них трое детей. В 2019 году в огне погибли также 124 и 11 несовершеннолетних. Травмы различной степени тяжести получили 184 жителя (в 2019 году — 202). Удалось спасти из огненной стихии 410 человек, в 2019 году — 386. За 10 месяцев были эвакуированы из опасной зоны 2 580 человек, 1 894 — в 2019 году.

Огнем уничтожено 950 строений и 63 единицы техники, погибло при пожарах 94 голов скота. Основными причинами возгораний в 2020 году стали: неосторожное обращение с огнем — 3 229 случаев (65,14%); нарушение правил устройств и эксплуатации электрооборудования — 798 случаев (16,1%); нарушение правил устройства и эксплуатации печей — 555 (11,2%); поджоги — 133 случая (2,68%).

В Татарии с 2016 года проводится благотворительная акция по оснащению автономными пожарными извещателями жилищ, где проживают многодетные семьи, инвалиды и одиноко проживающие граждане. На эти цели из регионального бюджета выделено более 41,8 млн рублей. Почти в 40 тыс. домовладений установили 153 804 пожарных извещателя.

ИА REGNUM напоминает, в одном из частных домов села Большие Полянки Алексеевского района Татарии утром 19 ноября сработал пожарный извещатель. 14-летний мальчик, проживающий в горящем здании, проснулся от сигнала сработанного извещателя. Выход был заблокирован огнем. Ребенок не растерялся, разбил окно и самостоятельно вытащил из дома еще трех своих младших братьев.

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