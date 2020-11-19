Алексеевский район, Татария, , 12:28 — REGNUM В одном из частных домов села Большие Полянки Алексеевского района Татарии утром 19 ноября сработал пожарный извещатель. Сообщение о возгорании домовладения поступило на пульт спасателей в 7:03, информирует пресс-служба министерства ГО и ЧС по РТ.

14-летний мальчик, проживающий в горящем здании, проснулся от сигнала сработанного автономного пожарного извещателя. Выход был заблокирован огнем. Ребенок не растерялся, разбил окно и самостоятельно вытащил из дома еще трех своих младших братьев. Дети находились в жилище одни. Ликвидировать открытое горение удалось в 7:52.

Пожарный извещатель в доме установили в апреле 2018 года по республиканской программе. Причину, площадь пожара и обстоятельства случившегося предстоит установить.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии во время возгорания в частном жилом доме в селе Нижнее Качеево Алькеевского района сработал пожарный извещатель. Одинокая 83-летняя пенсионерка успела покинуть горящее строение, проснувшись от резкого сигнала датчика.

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