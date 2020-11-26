Саратов, , 12:54 — REGNUM В Саратовской области прокуратура с 30 ноября проведет внеплановые проверки нескольких аптек в городе Пугачеве и рабочем поселке Базарный-Карабулак в связи с фактами завышения цен на лекарства. Рейд осуществят после рассмотрения трех заявлений, направленных региональным комитетом государственного регулирования тарифов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Основанием для проверки послужило обращение депутата Госдумы РФ. В целях недопущения нарушения прав жителей прокуратура проверит аптеки индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Организация внеплановых инспекций взята на контроль.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове на пересечении улиц Железнодорожной и Слонова открыли первую в городе и вторую в области государственную аптеку. По словам директора госучреждения «Саратовский аптечный склад» Елены Ивановой, цены здесь в большей части зависят от поставщиков.

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