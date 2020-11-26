Волчанск, Свердловская область, , 09:39 — REGNUM В Волчанске (Свердловская область) скончалась пожилая женщина, по предварительной информации, упавшая в неогороженную траншею. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Тело пенсионерки обнаружили 25 ноября 2020 года в траншее на ул. Почтовая, у дома погибшей. Траншея была вырыта, по предварительным сведениям, ООО «Промстройгаз» для прокладки труб холодного водоснабжения.

«В нарушение требований федерального законодательства данная траншея не была огорожена и освещена», — сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура уточнит все обстоятельства инцидента, уже запрошены результаты судмедэкспертизы для выяснения причины смерти. Будет установлено, почему раскопавшая траншею организация не огородила яму. Также надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства при проведении коммунальных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кирове возбудили уголовное дело по факту смерти пенсионера, упавшего в траншею, которую вырыли коммунальщики.

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