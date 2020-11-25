Южно-Сахалинск, , 09:56 — REGNUM Прокуратура Южно-Сахалинска после нападения восьмилетнего школьника с ножом на своего одноклассника организовала проверку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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После инцидента прокуратура даст оценку соблюдению полномочий должностными лицами школы, где учился ребёнок, а также администрации муниципального образования и полиции.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Сахалинске восьмилетний мальчик тяжело ранил одноклассника в ходе ссоры во время просмотра мультиков и игры на планшете. Во время игры они поссорились, после чего гость нанёс ранения ножом в область грудной клетки «хозяину квартиры».