Южно-Сахалинск, , 07:30 — REGNUM В Южно-Сахалинске восьмилетний мальчик тяжело ранил одноклассника в ходе ссоры во время просмотра мультиков и игры на планшете. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Сахалинской области.

По версии следователей, вечером восьмилетний мальчик пришёл в гости к своему однокласснику. Родители были на работе, мальчики находились дома одни, смотрели мультики и играли на планшете.

Во время игры они поссорились, после чего гость нанёс ранения в область грудной клетки «хозяину квартиры».

«С полученными телесными повреждениями потерпевший доставлен в медицинское учреждение, где он был прооперирован», — говорится в сообщении Следственного комитета.

По факту произошедшего (проникающего ранения грудной клетки) следственным отделом по городу Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «б», «з» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое в отношении малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия»).

В настоящее время проводится прокурорская проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.