Южно-Сахалинск, 25 ноября 2020, 07:30 — REGNUM В Южно-Сахалинске восьмилетний мальчик тяжело ранил одноклассника в ходе ссоры во время просмотра мультиков и игры на планшете. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Сахалинской области.
По версии следователей, вечером восьмилетний мальчик пришёл в гости к своему однокласснику. Родители были на работе, мальчики находились дома одни, смотрели мультики и играли на планшете.
Во время игры они поссорились, после чего гость нанёс ранения в область грудной клетки «хозяину квартиры».
«С полученными телесными повреждениями потерпевший доставлен в медицинское учреждение, где он был прооперирован», — говорится в сообщении Следственного комитета.
По факту произошедшего (проникающего ранения грудной клетки) следственным отделом по городу Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «б», «з» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое в отношении малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия»).
В настоящее время проводится прокурорская проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.