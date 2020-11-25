Кош-Агачский район, Алтай, , 08:29 — REGNUM В Республике Алтай вновь зарегистрированы летальные случаи среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки скончались два человека.

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В их числе 47-летний житель Кош-Агачского района и 79-летний житель Майминского района. Как отмечается, один из больных страдал рядом сопутствующих заболеваний.

«Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 97 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 91 — от COVID-19, шесть — от иных причин», — добавили в оперштабе.

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