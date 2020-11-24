Колпино, Санкт-Петербург, , 19:10 — REGNUM При первичном осмотре всех шестерых детей, которые на пять часов оказались в заложниках у неадекватного мужчины в городе Колпино, врачи диагностировали у нескольких из них признаки ОРВИ и ссадины. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

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Напомним, шесть мальчиков в возрасте от трех до 15 лет были захвачены в заложники своим отцом (для некоторых отчимом, — прим.ред.) Денисом Б. после того, как между ним и супругой Ольгой произошел конфликт на почве ревности. После ночного скандала мужчина выгнал из дома женщину, забаррикадировался и пригрозил убить детей, после чего мать детей обратилась в полицию.

Переговоры с мужчиной длились почти пять часов, в результате Денис решил отпустить детей и сдаться правоохранительным органам. Известно, что он находится на учете в ПНД, страдает алкогольной зависимостью и у него был запой, от которого супруга пыталась его вылечить. Сейчас мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Дети отправлены в городскую детскую больницу №22 под присмотр врачей.

«По первичной оценке у детей обнаружены признаки ОРВИ, наличие температуры, у нескольких детей зафиксированы ссадины. В отношении двух детей будет произведено дополнительное обследование и организован перевод в профильное медицинское учреждение. Остальные дети на отделении», — пояснили в аппарате уполномоченного по правам ребёнка.

Также в пресс-службе отметили, что сейчас дети находятся в учреждении здравоохранения и будут пребывать там до того момента, пока врачи не будут спокойны за состояние их здоровья.

«Речь о переводе в социальное учреждение не идет», — резюмировали в аппарате омбудсмена.

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