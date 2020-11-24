Колпино, Санкт-Петербург, , 17:04 — REGNUM Мужчина, захвативший в заложники шестерых детей своей супруги в городе Колпино, находился в длительном запое, но отказался лечиться. Об этом 24 ноября сообщает издание «Фонтанка».

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Как стало известно, около двух недель назад Денис Бельтюков обращался в психоневрологический диспансер, туда его отправила супруга, которая смогла больше терпеть его запой. После оказания помощи ему прописали лекарства, которые мужчина по какой-то причине не стал принимать.

В результате мужчина продолжил употреблять алкоголь, а также звонить в полицию и сообщать, что его жена якобы изменяет ему с неизвестным мужчиной и якобы тот ее насилует.

В день захвата детей он также звонил в полицию и рассказывал сотрудникам, что в его квартиру пытаются вломиться полицейские. После чего насильно удерживал детей, под угрозой топора и ножа, угрожая их убить.

Напомним, около 17 часов детей удалось освободить без штурма. Злоумышленник внял аргументам переговорщиков и сдался. Он задержан.

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