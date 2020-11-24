Санкт-Петербург, , 16:45 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина взяла на контроль ситуацию с захватом шестерых детей 38-летним мужчиной в квартире в городе Колпино. Как уточнили в аппарате детского омбудсмена, выйти с ним на контакт представителям органов опеки пока не удается. Мужчина является отцом только двоих из шести детей.

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Как рассказали в аппарате уполномоченного, злоумышленник насильно удерживает шестерых мальчиков в возрасте 3, 5, 6, 9, 10 и 15 лет — детей своей супруги Ольги. 7 октября 2020 года семья встала на обслуживание в районном Центре социальной помощи семье и детям на основании информационного сообщения из ОМВД России по Колпинскому району о том, что «в семье неблагоприятные условия проживания и она находится в трудной жизненной ситуации».

«Семья приехала из Архангельской области и жила в съемной квартире. Имеет временную регистрацию в Петербурге с мая 2020 года <…> Был сделан запрос в Архангельск, чтобы назначить пособия детям в Петербурге, но ответ пока не поступил. Состояли ли они там на учете — не известно», — пояснили в пресс-службе детского омбудсмена.

В Колпино семья проживает в съёмной трехкомнатной квартире, где есть всё необходимое для проживания: санитарное состояние помещения удовлетворительное, уборка проводится регулярно, в квартире идут ремонтные работы.

«У несовершеннолетних отдельные спальные места, оборудованы места для учебного процесса, — пояснили в аппарате Анны Митяниной. — По предварительной информации, мужчина является биологическим отцом двух ребят. Двое младших детей имеют отчество Денисович, но отец не вписан в свидетельство о рождении».

Также в аппарате указали, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере, он проходил лечение на дневном стационаре, с ним занимался психолог.

«После того, как дети окажутся в безопасности, они будут направлены в ДГБ №22. Семьей займутся органы опеки. Они проверят, в каких условиях содержались дети», — резюмировали в пресс-службе детского омбудсмена.

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