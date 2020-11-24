Бахр-Дар, 24 ноября 2020, 08:23 — REGNUM Эфиопский город Бахр-Дар подвергся ракетному обстрелу силами, лояльными региональному правительству штата Тыграй «Народный фронт освобождения Тыграй» (НФОТ). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря представителя федерального правительства Эфиопии Редвана Хусейна.
По сообщениям местных жителей, обстрел был произведён перед рассветом.
Напомним, что ранее силы НФОТ взяли ответственность за предыдущие ракетные удары по Бахр-Дару и Гондару, ещё одному городу в Амхаре, а также столице Эритреи, Асмаре, передает Daily Monitor Uganda.
Бахр-Дар — столица региона Амхара, граничащего с Тыграем. Амхарский спецназ присоединился к федеральным войскам и 4 ноября начал наступление с целью свержения регионального правительства в Тыграе, отмечают репортеры.