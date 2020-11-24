Бахр-Дар, , 08:23 — REGNUM Эфиопский город Бахр-Дар подвергся ракетному обстрелу силами, лояльными региональному правительству штата Тыграй «Народный фронт освобождения Тыграй» (НФОТ). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря представителя федерального правительства Эфиопии Редвана Хусейна.

По сообщениям местных жителей, обстрел был произведён перед рассветом.

«До сих пор не поступало данных о жертвах. Я думаю, что теперь мы привыкли к этому, и до паники не дошло», — заявил администратор одного из местных отелей.

Напомним, что ранее силы НФОТ взяли ответственность за предыдущие ракетные удары по Бахр-Дару и Гондару, ещё одному городу в Амхаре, а также столице Эритреи, Асмаре, передает Daily Monitor Uganda.

Бахр-Дар — столица региона Амхара, граничащего с Тыграем. Амхарский спецназ присоединился к федеральным войскам и 4 ноября начал наступление с целью свержения регионального правительства в Тыграе, отмечают репортеры.