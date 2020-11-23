Санкт-Петербург, , 09:58 — REGNUM На востоке Петербурга горит универсам «Невский», огонь охватил офисно-складское помещение на втором этаже здания. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Информация о пожаре в здании универсама на проспекте Большевиков, 6/1 в Невском районе города поступила на пульт дежурного в 08:45 мск. Как установлено, на втором этаже горит офисно-складское помещение на площади 50 кв. метров.

«Сведений о пострадавших не поступало», — уточнили в ведомстве.