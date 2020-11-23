Санкт-Петербург, , 09:55 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан водитель, который незаконно завладел дорогим автомобилем и сел за руль пьяным. Пытаясь уйти от полицейской погони, он совершил столкновение с другой машиной, в которой погибла женщина. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, мужчина незаконно завладел автомобилем Infiniti, который был сдан в автосалон по программе «трейд-ин», и уехал. Вечером 22 ноября на Таллинском шоссе двигавшегося с высокой скоростью угонщика обнаружили сотрудники ГИБДД. На иномарке отсутствовали государственные регистрационные знаки.

«На неоднократные требования дорожных полицейских об остановке водитель не реагировал, в результате чего было организовано преследование нарушителя», — пояснили в Главке МВД.

За полчаса до полуночи на перекрестке Ленинского проспекта и проспекта Стачек преследуемый автомобиль премиум-класса врезался в бюджетный седан Renault Logan под управлением 35-летнего мужчины. Нарушитель попытался скрыться с места аварии, но был задержан сотрудниками ГИБДД.

В автомобиле «Рено» пострадали три человека, их отправили в больницу, где одна из пострадавших, 25-летняя женщина, скончалась.

Как установлено, угнанной иномаркой управлял 36-летний уроженец Саратовской области, не имевший водительских прав и находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело о ДТП, повлекшем смерть человека, идет расследование.