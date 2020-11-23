Абуджа, , 01:21 — REGNUM Пятеро прихожан мечети погибли в результате нападения боевиков на мечеть в штате Замфара на северо-западе Нигерии, сообщает Синьхуа.

По его данным, 20 ноября группа вооруженных боевиков вломилась в здание мечети и открыла огонь по прихожанам. В результате нападения погибли пять человек, еще 18 были похищены неизвестными. Отмечается, что среди похищенных был и имам мечети. В настоящее время нападавших разыскивает полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября группа вооруженных боевиков напала на деревню в штате Кадуна в Нигерии. В результате нападения погиб один человек, еще несколько получили ранения различной степени тяжести. Нападавшим удалось скрыться.

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