Абуджа, , 02:01 — REGNUM Группа неизвестных вооруженных боевиков напала на деревню в штате Кадуна на севере Нигерии, сообщает Синьхуа со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Сообщается, что вооруженные люди напали на деревню Ригаса в районе Игаби. В результате нападения погиб один мирный житель, еще несколько получили ранения. Полиция прибыла на место происшествия и начала преследование нападавших. Пока боевиков не поймали.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября военнослужащие нигерийской армии уничтожили 17 боевиков в ходе спецоперации в штате Кацина. В результате авиаударов ВВС Нигерии были ликвидированы 17 членов вооруженной банды.