Санкт-Петербург, , 11:36 — REGNUM Стали известны подробности резонансного убийства жителя Ленинградской области, которого пассажир петербургской маршрутки зарезал в ответ на просьбу надеть маску. Как уточнили 20 ноября в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, потерпевшему нанесли удар ножом в спину уже на улице, куда из маршрутки переместились участники конфликта. Предполагаемому преступнику предъявлено обвинение в убийстве.

По версии следствия, подозреваемый, 40-летний ранее судимый мужчина, вечером 17 ноября 2020 года около одного из домов по Индустриальному проспекту на почве внезапно возникших личных неприязненных отношении ударил ножом в спину 53-летнего жителя Ленинградской области, который скончался на месте происшествия.

В настоящее время решается вопрос об аресте обвиняемого. Ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Как следует из опубликованных в СМИ записей камеры наблюдения, конфликт разгорелся после того, как житель Ленобласти, заместитель директора научно-исследовательского сертификационного центра, попросил попутчиков — мужчину и женщину — соблюдать правила проезда в общественном транспорте и надеть защитные маски. В ответ его начали оскорблять нецензурными словами.

Не выдержав потока ругательств, мужчина дал одну оплеуху оппоненту и покинул маршрутку. Разъяренный рецидивист, приезжий из Оренбургской области, бросился за ним на выход. На улице он догнал жителя Ленобласти и ударил его ножом «в область задней поверхности грудной клетки», как говорится в сообщении ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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