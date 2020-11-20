Село Пелым, Свердловская область, , 09:46 — REGNUM В Свердловской области на озере Шемпат идут поиски двоих мужчин. Они ехали в снегоходе, который провалился под лёд, сообщает региональное управление МЧС.

Утром спасатели прибыли в посёлок Пелым и затем вместе с родственниками пропавших и полицейским выдвинулись к озеру. По бездорожью им предстояло преодолеть 45 км. В операции участвуют три спасателя.

В МЧС отмечают, что озеро труднодоступно. Проехать к нему можно лишь на вездеходах или снегоходах.