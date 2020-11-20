Оберхаузен, , 02:35 — REGNUM По меньшей мере четыре человека получили ранения в городе Оберхаузен на западе Германии после нападения мужчины, вооруженного холодным оружием, сообщает издание Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Сам преступник был ранен в момент задержания. В настоящее время он поступил в отделение интенсивной терапии. Пострадавшие также помещены в больницу. Один из них находится в критическом состоянии.

Управление полиции запросило помощь из города Эссен для ускорения расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в немецком городе Дрезден экстремист, вооруженный ножом, напал на двух туристов, один из которых умер в больнице. Преступника нашли и задержали через несколько недель.

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