Тбилиси, , 15:51 — REGNUM Участок трассы Мцхета — Степанцминда — Ларс в Грузии 19 ноября из-за снегопада был закрыт для всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Департамента автомобильных дорог Грузии.

По данным ведомства, закрыт проезд на отрезке Коби — Гудаури. Запрет на передвижение связан с опасностью схода лавин. На остальных участках пути движение не ограничено.

Сообщается, что утром были заторы на дороге Гоми — Сачхере — Чиатура — Зестафони, там ограничили движение для автомобилей с прицепом и полуприцепом, но теперь ситуация нормализовалось.

Стоит отметить, что утром 19 сентября в Северной Осетии из-за непогоды был закрыт проезд на КПП «Верхний Ларс» на российской-грузинской границе.

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