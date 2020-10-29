Чебоксары, , 03:33 — REGNUM В Чувашии перед судом предстанет преступная группа из 16 человек, обвиняемая в сбыте наркотиков на территории двух республик — Марий Эл и Чувашии. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре и МВД.

Силовики задержали лиц, которых обвиняют в создании закладок с оптовыми партиями наркотических средств для их сбыта на территории Чувашии и Марий Эл, а также розничные закладчики для реализации в Чебоксарах, Канаше и Йошкар-Оле. В полиции отмечают, что расследование началось после того, как один из фигурантов уголовных дел был задержан в октябре 2019 года автоинспекторами на посту в Новочебоксарске: при досмотре у него было изъято около 150 грамм наркотиков.

«32-летний житель Марий Эл являлся оптовым курьером, развозившим крупные партии наркотиков. Остальные фигуранты к этому времени были задержаны сотрудниками МВД по Чувашии совместно с марийскими коллегами», — говорят в полиции.

Правоохранители установили, что преступная группа занималась продажей наркотических средств через интернет-магазин, роль каждого из участников сообщества была «строго распределена». Полицейскими изъято около 2 кг наркотических средств.

По уголовному делу проходят 16 человек в возрасте от 19 лет до 31 года. Обвинение предъявлено по признакам преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе») и чч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств»). Всего задокументировано 144 эпизода преступной деятельности.

Дело ушло в Калининский районный суд Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года в Чебоксарах вынесен приговор 17-летнему горожанину, которому инкриминировалось наркопреступление: у него изъято 16 граммов наркотиков, расфасованных в 30 свертков. Несовершеннолетний получил реальное лишение свободы.

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