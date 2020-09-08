Чебоксары, , 09:32 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении жителя Марий Эл, которого подозревают в незаконном вылове раков на Суре. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Чувашского ЛО МВД России на транспорте.

В ходе рейдовых мероприятий на 15−16 км судового хода реки Сура сотрудники транспортной полиции обнаружили жителя Горномарийского района Марий Эл с раколовками. Правоохранители изъяли 1372 рака и 20 раколовок.

Всех выловленных раков выпустили обратно в Суру. Ущерб от незаконного вылова оценивается 315,5 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»).

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года в Чувашии в затоне реки Сура сотрудники полиции поймали браконьера, который ловил раков. У него изъято несколько сотен раков, которых выпустили обратно в реку. Заведено уголовное дело.

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