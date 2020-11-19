Тегусигальпа, , 10:25 — REGNUM По меньшей мере 14 человек погибли в Гондурасе в результате оползней, вызванных проливными дождями, которые принёс в регион ураган «Йота». Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на власти страны.

Сразу восемь членов из двух семей погибли в муниципалитете Сан-Хосе-Мануэль-де-Колоете, входящем в департамент Лемпира. Ещё пять человек погибли в муниципалитете Ла-Фратернидад, входящем в департамент Окотепеке, и один человек — на территории департамента Интибука.

На данный момент около 60 тысяч человек находятся в убежищах, куда они были эвакуированы из своих жилищ в связи со стихией.