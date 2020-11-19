Владивосток, , 09:32 — REGNUM В результате аварий, связанных с отключением в результате прохождения снежного циклона от электроэнергии насосных станций и тепловых узлов, во Владивостоке сотни домов остались без отопления и горячего водоснабжения. Это 19 ноября сообщает интернет-издание Vl.ru.

По информации источника, в настоящее время в городе свыше 800 домов остались без отопления и горячей воды.

«Наши насосные станции питаются от электроэнергии, поэтому есть перебои с подачей тепла. На данный момент восстанавливается отопление в Первомайском районе Владивостока. Отмечу, что происходит это сразу с подачей электроэнергии», — приводит издание сообщение пресс-службы владивостокского предприятия электрических сетей (ВПЭС).

Также там сообщили, что на ликвидации аварийных ситуаций по отключению электроснабжения на сетях ВПЭС задействовано 16 мобильных бригад и 16 единиц техники, и ещё 9 единиц спецтехники и 30 специалистов — на устранении аварий уличного освещения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Приморье на припаркованный у подъезда автомобиль упала бетонная плита с крыши многоэтажного дома, хозяин иномарки в этот момент чистил стекло от снега.