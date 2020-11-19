Владивосток, , 08:31 — REGNUM В Приморье появляются первые жертвы разгула стихии — на припаркованный у подъезда автомобиль упала бетонная плита с крыши многоэтажного дома, хозяин иномарки в этот момент чистил стекло от снега. Видео этого происшествия разлетелось по соцсетям. Отмечается, что автомобиль был новый, хозяин даже не успел его оформить.

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Упавший бетонный блок проломил крышу и встал в центре автомобиля, который ремонту уже вряд ли подлежит. Водитель успел в считанные секунды отскочить и тем самым остался жив.

Жители дома предполагают, что плита могла обрушиться из-за тяжести: на крыше много различных проводов, которые сильно обледенели.

Мэрия Владивостока рекомендует всем предприятиям сократить рабочий день, а также автовладельцам — не парковать транспорт под деревьями и близко к крышам зданий — возможно падение сосулек, веток и деревьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 18 на 19 ноября Приморье накрыл циклон со снегом, дождём и ветром. Снегоуборочная техника очищает снег и наледь на дорогах.