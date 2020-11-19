Манила, , 07:29 — REGNUM Тайфун «Вамко», обрушившийся на Филиппины, нанес ущерб стране в размере 10,1 млрд песо ($209,2 млн), заявил глава филиппинского совета по ликвидации стихийных бедствий Питер Гальвез в ходе пресс-конференции.

«Тайфун «Вамко» нанес на острове Лусон ущерб сельскому хозяйству на сумму около 4 млрд песо, инфраструктуре — 6,1 млрд песо», — заявил он.

По словам Гальвеза, повреждения получили 65 222 дома. В основном пострадали жилые дома в провинциях Булакан, Пампанга и Нуэва-Эсиха. При этом до сих пор 316 населенных пунктов остаются без электроснабжения.

Гальвез добавил, что, по последним данным, в результате стихийных бедствий, вызванных тайфуном, в стране погибли 73 человека. Еще 24 получили травмы различной степени тяжести, 19 — пропали без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Филиппин Родриго Дутерте ввел на острове Лоусон режим бедствия из-за тайфунов.

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