Качканар, Свердловская область, , 19:37 — REGNUM Самосвал БелАЗ упал в карьер на Качканарском горно-обогатительном комбинате (Свердловская область). Об этом сообщают местные СМИ.

Самосвал упал с уступа карьера — грунт под задними колёсами стал осыпаться, и БелАЗ полетел вниз. Он перевернулся в воздухе и сразу же загорелся после падения.

Водитель успел выпрыгнуть из машины. «Ему оказана первая медицинская помощь, сотрудник находится под наблюдением специалистов», — сказали в пресс-службе компании «Евраз» порталу «Е1».

Сейчас на комбинате ведётся расследование причин инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в буддистской общине «Шедруб Линг» разорвали соглашение с «Евразом» по доступу к монастырю на горе Качканар.

Читайте ранее в этом сюжете: Уральские буддисты разорвали соглашение с «Евразом» по монастырю