Иваново, , 16:20 — REGNUM Водитель легкового автомобиля врезался в остановку с людьми в Иваново на улице Карла Маркса около 10:00 18 ноября. В результате пострадали два человека.

По предварительным данным, 59-летний водитель ВАЗ-2107 сбил женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого водитель потерял управление и въехал в остановку общественного транспорта, где сбил мужчину. По информации «Ивановских новостей», оба пострадавших получили сотрясение головного мозга. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 17 ноября, в Калининграде 79-детний водитель на внедорожнике въехал в толпу людей, травмы получили восемь человек.