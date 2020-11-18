Димитровград, Ульяновская область, , 14:03 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области задержаны двое мужчин, которых подозревают в мошенничестве в сфере оказания интимных услуг. В отношении них возбуждено два уголовных дела, пострадавшими проходят жители двух регионов, сообщает УМВД по Ульяновской области.

По данным правоохранителей, злоумышленники размещали объявления об оказании интимных услуг, а по телефону у заинтересовавшимся клиентов требовали полную предоплату, убеждая «в элитности своих девочек, участвующих в конкурсах и публикующихся на обложках журналов». Следствие также установило, что после оплаты они требовали ещё 5 тыс. рублей в качестве страховки, обещая вернуть их после оказания услуг.

Аферистам поверили двое мужчин — жители Южно — Сахалинска и Югры, которые отдали мошенникам соответственно 7,5 тыс. и 2,5 тыс. рублей.

Подозреваемых задержали. У них изъято десять сотовых телефонов и 15 банковских карт. Возбуждено два уголовных дела по фактам мошенничеств. Не исключается, что число потерпевших может увеличиться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии был вынесен приговор 24-летнему ульяновцу, которого обвиняли в телефонном мошенничестве. В полиции установили, что под видом сотрудника администрации Чебоксар он заявлял о предстоящих проверках и выманивал деньги у заведующих детскими садами. Мошеннику назначено два года колонии строгого режима.

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