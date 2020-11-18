Чебоксары, , 07:27 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор жителю Ульяновска, которого обвиняли в телефонном мошенничестве. Под видом сотрудника администрации Чебоксар он заявлял о предстоящих проверках и выманивал деньги у заведующих детскими садами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Разбирательства начались весной 2020 года после обращению в полицию заведующей одного из детских садов Чебоксар: по её словам, неизвестный позвонил на служебный телефон и, представившись сотрудником столичной мэрии, попросил перевести деньги якобы на подарки для ревизоров, которые должны прийти в дошкольное учреждение. Женщина позвонила в мэрию, где ей опровергли данную информацию.

В ходе следствия выяснилось, что в тот же день заведующая другим детским садом попалась на данную уловку, переведя аферисту 36,8 тыс. рублей.

Обвинение в совершении преступления было предъявлено 24-летнему жителю Ульяновска, который был доставлен в Чувашию. Калининский районный суд Чебоксар признал его виновным в мошенничестве, назначив два года колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года в Чебоксарском районе Чувашии направлено в суд уголовное дело в отношении экс-директора школы, обвиняемого в служебном подлоге при трудоустройстве двух сторожей и уборщицы. Следствием установлено, что фактические трудовые обязанности за них выполняли другие лица.

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