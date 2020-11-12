Чебоксары, , 14:46 — REGNUM В Чебоксарском районе Чувашии направлено в суд уголовное дело в отношении экс-директора школы, обвиняемого в служебном подлоге при трудоустройстве. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры и СКР по Чувашии.

Перед судом предстанет бывший директор Ишлейской средней школы. Следствие полагает, что с декабря 2015 года по сентябрь 2019 года, работая руководителем образовательного учреждения, он фиктивно трудоустроил двух сторожей и уборщицу, при этом фактические трудовые обязанности за них выполняли другие лица.

По данным правоохранителей, фигурант уголовного дела формировал подложные табеля учета и расчета зарплаты.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в Чебоксарах вынесен приговор бывшему директору гимназии № 4, которую обвиняли в получении взятки, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Согласно материалам дела, она получила незаконное денежное вознаграждение от 20 горожан «за приём детей на обучение». Фигурантке уголовного дела был назначен условный срок.