Петропавловск-Камчатский, 18 ноября 2020, 04:12 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском на котельной в Сероглазке прогремел взрыв. Сообщается о том, что пострадавших нет.
Читайте также: В Казани при пожаре в здании бывшего завода погибли пять человек
Как пишет «КамИНФОРМ» со ссылкой на экстренный службы города, взрыв произошёл во время проведения сварочных работ — специалисты демонтировали цистерну, которая не использовалась. После взрыва возникло возгорание.
В Камчатскэнерго заверили, что котельная не пострадала. Подача тепла не прекращалась.
Как сообщало ИА REGNUM, в Казани обнаружены тела пятерых погибших при пожаре в здании бывшей проходной производственного предприятия.