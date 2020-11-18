Петропавловск-Камчатский, , 04:12 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском на котельной в Сероглазке прогремел взрыв. Сообщается о том, что пострадавших нет.

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Как пишет «КамИНФОРМ» со ссылкой на экстренный службы города, взрыв произошёл во время проведения сварочных работ — специалисты демонтировали цистерну, которая не использовалась. После взрыва возникло возгорание.

В Камчатскэнерго заверили, что котельная не пострадала. Подача тепла не прекращалась.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани обнаружены тела пятерых погибших при пожаре в здании бывшей проходной производственного предприятия.