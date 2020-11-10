Казань, , 08:13 — REGNUM В Казани обнаружены тела пятерых погибших при пожаре в здании бывшей проходной производственного предприятия. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение на пульт спасателей поступило 10 ноября в 03:55. Горело помещение на втором этаже двухэтажного неэксплуатируемого здания (проходная) бывшего производственного предприятия по улице Адмиралтейской, дом 5. В ходе тушения пожара были обнаружены тела пятерых погибших мужчин. Ликвидировать открытое горение на площади около 100 кв. метров удалось в 04:30. Причина случившегося и обстоятельства гибели устанавливаются. К ликвидации возгорания привлекали 21 единицу спецтехники и 58 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Казани спасатели утром 21 сентября выезжали на тушение пожара в одном из домов по улице Шатурской. Площадь пожара была 205 кв. метров.

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