Ульяновск, , 13:19 — REGNUM В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту нападения на работника скорой медицинской помощи. Дело расследуется в связи с нанесением побоев, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Фигурантом уголовного дела стал 20-летний ульяновец. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 116.1 УК РФ («Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию»).

Инцидент произошёл 12 ноября около 23:00 в одном из домов по Московскому шоссе в Ульяновске. По данным правоохранителей, злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения нанёс несколько ударов руками фельдшеру скорой медицинской помощи.

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В ходе разбирательств было установлено, что подозреваемый имеет судимость за умышленное повреждение чужого имущества и подвергался административному наказанию за побои. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов считает «вопиющим» нападение на фельдшера скорой помощи. По его словам, «каждый случай нападения на медработника — это дикость и преступление против самой милосердной профессии, призванной спасать человеческие жизни».

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