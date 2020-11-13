Ульяновск, , 11:33 — REGNUM В Ульяновской области проводится проверка по факту избиения фельдшера скорой помощи. У пострадавшего диагностировано сотрясение мозга, сообщает следственное управление СКР по региону.

Инцидент произошёл 12 ноября около 23:00. По предварительным данным правоохранителей, бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову беременной женщины, где во время осмотра пациентки её 25-летний сожитель стал конфликтовать с 50-летним фельдшером.

«Мужчина нанёс фельдшеру удары по различным частям тела, у работника скорой помощи диагностировано сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы», — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители также предварительно установили, что сожитель в момент происшествия был пьян.

В областном министерстве здравоохранения отмечают, что инцидент произошёл в Засвияжском районе Ульяновска.

«В квартиру ворвался пьяный мужчина, который набросился на фельдшера, стал избивать его, бил головой об пол, пытался задушить. Второй фельдшер оказала содействие напарнику», — приводится комментарий главного врача Ульяновской областной станции скорой медицинской помощи Айрата Имангулова.

Состояние фельдшера врачи оценивают как средней степени тяжести.

Это не первый случай нападения на работников медучреждений в Ульяновской области. В 2017 году вооружённый ножом мужчина напал на фельдшеров, в том же году в одной из закусочных Ульяновска неизвестный мужчина при осмотре ударил в лицо сотрудника скорой помощи.