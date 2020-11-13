Ульяновск, 13 ноября 2020, 11:33 — REGNUM В Ульяновской области проводится проверка по факту избиения фельдшера скорой помощи. У пострадавшего диагностировано сотрясение мозга, сообщает следственное управление СКР по региону.
Инцидент произошёл 12 ноября около 23:00. По предварительным данным правоохранителей, бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову беременной женщины, где во время осмотра пациентки её 25-летний сожитель стал конфликтовать с 50-летним фельдшером.
Правоохранители также предварительно установили, что сожитель в момент происшествия был пьян.
В областном министерстве здравоохранения отмечают, что инцидент произошёл в Засвияжском районе Ульяновска.
Состояние фельдшера врачи оценивают как средней степени тяжести.
Это не первый случай нападения на работников медучреждений в Ульяновской области. В 2017 году вооружённый ножом мужчина напал на фельдшеров, в том же году в одной из закусочных Ульяновска неизвестный мужчина при осмотре ударил в лицо сотрудника скорой помощи.