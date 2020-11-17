Москва, , 10:58 — REGNUM Следователи предъявили обвинение в мошенничестве на сумму более 1,3 млрд рублей бенефициару и президенту «Ринвестбанка» и двум их сообщникам. Об этом 17 ноября сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным следствия, в 2015 году бенефициар кредитного учреждения Владимир Романов создал организованную группу, в которую вошли президент банка Светлана Позднова, сотрудники Антон Ганеев и Тамара Чернышова, а также другие пока неустановленные лица.

Злоумышленники в 2015 и 2016 годах путём обмана обеспечили выдачу подконтрольным Чернышовой юрлицам заведомо невозвратных кредитов на общую сумму более 1,3 млрд рублей, после чего средства были похищены.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Романов и Позднова задержаны, Ганеев объявлен в розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, ООО «Региональный инвестиционный коммерческий банк «Ринвестбанк», созданный в июле 1995 года в Рязани, лишился лицензии 14 июля 2016 года. До этого он занимал в банковской системе РФ 304 место по размеру активов. Основанием для отзыва лицензии стало нарушение банковского законодательства, а также то, что общество оказалось «вовлечено в проведение сомнительных транзитных операций».

В конце сентября того же года был обанкрочен. К тому моменту, по данным бухгалтерского баланса, обязательства банка в целом составляли 5 573 776 000 рублей, по вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей — 4 960 940 000 рублей. На начало августа 2019 года у банка имеются обязательства перед 560 кредиторами на общую сумму 5 829 802 000 рублей.