Вильнюс, , 08:57 — REGNUM В столице Литвы — Вильнюсе — автомобиль въехал на кладбище Новая Росса, где похоронены литовские и польские солдаты, погибшие в польско-литовской войне за Вильнюс в 1919—1920 годах. Повреждены надгробные плиты на могилах польских солдат. Об этом передает Polskie Radio 24.

По словам Комитета по уходу за военными могилами в Литве Мариана Сокальского, машина выехала с дороги, проломила забор и въехала на территорию кладбища Новая Росса.

«Одна надгробная плита на могиле польского солдата полностью разрушена, четыре повреждены и находятся в ремонте. Все убытки будут оценивать представители городской власти Вильнюса и польской стороны», — поясняет он.

По сообщениям литовских властей, женщина, которая вела машину, скрылась с места происшествия. У неё не было водительских прав.

Кладбище Росса состоит из нескольких частей — Старой Россы, Новой Россы и Военного кладбища, где находится мавзолей с сердцем польского маршала Юзефа Пилсудского. Польские и литовские солдаты, погибшие в боях за Вильнюс в 1919—1920 годах, похоронены в военном штабе в Новой Россе.