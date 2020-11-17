Вильнюс, 17 ноября 2020, 08:57 — REGNUM В столице Литвы — Вильнюсе — автомобиль въехал на кладбище Новая Росса, где похоронены литовские и польские солдаты, погибшие в польско-литовской войне за Вильнюс в 1919—1920 годах. Повреждены надгробные плиты на могилах польских солдат. Об этом передает Polskie Radio 24.
По словам Комитета по уходу за военными могилами в Литве Мариана Сокальского, машина выехала с дороги, проломила забор и въехала на территорию кладбища Новая Росса.
«Одна надгробная плита на могиле польского солдата полностью разрушена, четыре повреждены и находятся в ремонте. Все убытки будут оценивать представители городской власти Вильнюса и польской стороны», — поясняет он.
По сообщениям литовских властей, женщина, которая вела машину, скрылась с места происшествия. У неё не было водительских прав.
Кладбище Росса состоит из нескольких частей — Старой Россы, Новой Россы и Военного кладбища, где находится мавзолей с сердцем польского маршала Юзефа Пилсудского. Польские и литовские солдаты, погибшие в боях за Вильнюс в 1919—1920 годах, похоронены в военном штабе в Новой Россе.