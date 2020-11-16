Ульяновск, , 15:01 — REGNUM В Ульяновской области одна из местных ферм осталась без 80 метров забора. Подозреваемый в краже установлен, сообщает УМВД по региону.

Кража произошла в одной из ферм, расположенной в Ульяновском районе. Директор сообщил полицейским, что был похищен металлический забор протяженностью 80 метров.

В совершении преступления подозревается 54-летний безработный местный житель. В министерстве отмечают, что мужчина сознался в содеянном и на допросе сообщил, что сдал похищенный забор в пункт приема металла за 12 тыс. рублей. По данному факту проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Заволжском районе Ульяновска на одной из строительных площадок срезали кабель с автокранов, ущерб оценивается в 42 тыс. рублей. До этого в областном центре был похищен металлический гараж: в ходе разбирательств было установлено, что гараж распилили, а металлические части отвезли в пункт приёма металлолома. Также расследуется уголовное дело по факту кражи телефонных кабелей из люков.

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