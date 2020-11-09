Ульяновск, , 14:04 — REGNUM В Ульяновской области совершена ещё одна необычная кража. На одной из строительных площадок срезали кабель с автокранов, сообщает УМВД по региону.

В полицию обратился начальник охраны одной из строек, расположенной в Заволжском районе Ульяновска. С автокранов был похищен кабель, ущерб оценивается в 42 тыс. рублей.

В совершении преступления подозревают 34-летнего безработного ульяновца, который уже имеет судимость. Он сообщил полицейским, что срезал кабели, решив подзаработать. Похищенное он сдал в пункт приема цветного металла.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года в Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту хищения металлического гаража. В ходе разбирательств было установлено, что гараж распилили, а металлические части отвезли в пункт приёма металлолома. По данным фактам заведены уголовные дела.

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Напомним, ранее был задержан 29-летний ульяновец, которого подозревают в хищении 27 метров телефонных кабелей. По данным следствия, по ночам он спускался в люки и вырезал медные кабели. Разбирательства начались после обращения в правоохранительные органы одного из интернет-провайдеров.