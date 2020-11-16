Белград, , 12:39 — REGNUM В одной из сербских деревень 14 ноября баран убил своего 56-летнего хозяина после того, как тот решил починить загон.

Трагедия произошла в сербском селе Донье Мишевиче, недалеко от города Ягодина. Баран, который весил более ста килограмм, сначала человеку нанес удар в область позвоночника, а затем несколько ударов по голове, сообщило издание Alo.

Это не первое нападение животных на своих хозяев в этом регионе. Летом этого года подобная трагедия произошла в Боснии и Герцеговине. Там баран также напал своего хозяина после того, как тот слишком близко подошел к его стаду. Пожилой человек скончался от ранений в больнице в Баня-Луке.