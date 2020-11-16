Варшава, , 10:29 — REGNUM В воскресенье, 15 ноября, по решению Окружного суда Центрального района Варшавы полицейские арестовали 36-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге квартиры на ул. 3 мая в польской столице. Инцидент произошел 11 ноября во время Марша Независимости. Об этом передает Polskie Radio 24.

Мужчина был задержан в польском Белостоке благодаря сотрудничеству местного отделения полиции и столичного командования. По данным правоохранителей, сотрудники изучили записи видеонаблюдения, на которых было зафиксировано, как человек забросил зажженную пиротехнику в открытое окно жилого помещения. В квартире произошел пожар. По данным следствия, этим человеком мог быть задержанный.

Установлено, что подозреваемый имеет отношение к сообществу футбольных хулиганов. В прошлом он уже попадал в полицию за нападение на полицейского, а также за участие в драках и уничтожение чужого имущества.

Задержание произошло в последний момент, когда 36-летний мужчина собирался уехать в одну из стран Бенилюкса. Его машина была готова к дороге, вещи были упакованы и помещены в машину.

Прокурор указывает, что подозреваемый мог «вызвать опасность, угрожающую жизни и здоровью как минимум десятка человек. Задержанного также подозревают в повреждении имущества потерпевших. «Это деяние было квалифицировано как хулиганское преступление, наказуемое лишением свободы на срок до восьми лет», — заявила Александра Скшыняж, пресс-секретарь районной прокуратуры Варшавы.

Напомним, в этом году из-за пандемии столичные власти в Польше не дали разрешение на проведение традиционного Марша независимости 11 ноября в честь Дня независимости республики. Зато организаторам удалось согласовать мероприятие в форме автопробега. Часть участников, несмотря на это, все равно собралась на уличное шествие. В ходе разгона незаконной акции полиция применила слезоточивый газ против участников марша.