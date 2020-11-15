Алеппо, Сирия, , 02:52 — REGNUM Как минимум один человек погиб, ещё несколько получили ранения в результате подрыва на мине автобуса с рабочими к западу от сирийского города Алеппо. Об этом 15 ноября сообщает правительственный телеканал Syria.

Взрывное устройство было установлено в посёлке Миньян террористами, которые ранее контролировали данный район. По предварительным данным, боевики из террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перед своим отступлением из этой местности заминировали постройки, сады, земельные участки и автодороги.

Погибший и все пострадавшие работали на местной лесопильне. Пострадавшие были доставлены бригадами скорой помощи в ближайшую больницу. О состоянии раненых не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве самодельной бомбы, произошедшем на пути российской военной колонны в Сирии.

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