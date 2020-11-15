Аддис-Абеба, , 02:49 — REGNUM Повреждения получил аэропорт эфиопского города Гондэр, в который попала ракета, выпущенная неизвестными, сообщается на странице в Twitter комиссии по чрезвычайному положению в штате Тыграй.

Объект находится в соседнем с Тыргаем штате Ахмара. Ракетной атаке также подвергся аэропорт в городе Бахр-Дар, расположенный в этом же регионе. Объект не получил повреждений, поскольку ракета взорвалась за его пределами.

Эфиопские власти считают, что атаки совершили сепаратисты из Народного фронта освобождения Тыграя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Reuters распространило информацию о том, что в Бахр-Даре и Гондэре прогремели два взрыва.

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