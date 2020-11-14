Исламабад, , 06:45 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на территории Пакистана, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр сейсмособытия располагался в 15 километрах к юго-юго-западу от населенного пункта Алик-Гунд. Очаг подземных толчков залегал на глубине 12,05 километра. Информации о возможных разрушениях или жертвах не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Японии. Его эпицентр находился в 1000 километров от города Татеяма на глубине 10 километров. Пострадавших не было, угроза цунами не объявлялась.

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